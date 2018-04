Governo vai ampliar Bolsa Família em área metropolitana

?Vemos que, num momento de crise, a pobreza migra para as cidades. A crise é industrial?, afirmou a secretária. Segundo ela, o Nordeste terá um ?crescimento modesto? nessa ampliação do Bolsa-Família. Observou que apenas em abril se saberá quanto cada região terá de recursos. Admitiu, porém, que há espaço para ampliação do programa na cidade de São Paulo. ?Achamos que São Paulo teria o potencial de ter 120 mil famílias beneficiadas. Hoje, tem 90 mil?, disse. Indagada por que isso ainda não ocorre, alegou que ?depende da priorização? feita pela Prefeitura. E negou qualquer interferência do calendário eleitoral na escolha dos beneficiados.

Esse também foi o discurso do ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, ao apresentar o Bolsa-Família à Organização Internacional do Trabalho (OIT). Ele assegurou que as pessoas atendidas serão escolhidas por ?critérios técnicos?. Patrus confirmou a estratégia de dar ?prioridade às grandes cidades e à população de rua?. Outro foco é a Amazônia, com suas comunidades indígenas e ribeirinhas. Com a ampliação, 12,4 milhões de famílias vão receber o benefício. Outra estratégia é aproveitar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para inserir beneficiários do Bolsa-Família no mercado de trabalho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.