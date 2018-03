Governo usa ONU para blindar plano de direitos humanos

Em Genebra, na Suíça, o ministro de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, se reuniu com a Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Navi Pillay. Um de seus pedidos foi para que a representante das Nações Unidas prepare um parecer técnico sobre o Programa de Direitos Humanos do País. "A ideia é que a ONU nos diga se o plano, tecnicamente, está seguindo suas diretrizes internacionais", disse. Com o parecer, portanto, Vannuchi estaria armado para enfrentar as criticas.

Ontem, em seu discurso à tribuna da ONU, Vannuchi defendeu o plano, mas admitiu que ele sofre "críticas muito duras". "Como ocorre em todo processo verdadeiramente democrático de constituição de políticas de estado, o Decreto gerou intenso debate nacional", afirmou. Para ele, esse debate é "inédito". "Recebemos com serenidade todas as críticas. É com espírito de abertura ao aperfeiçoamento que o governo recebe as manifestações de discordância."

Pillay, em declarações ao jornal O Estado de S. Paulo, insistiu que o governo brasileiro precisa garantir que as vítimas da repressão tenham acesso aos arquivos. "Isso é fundamental para o País lidar com seu passado", afirmou. Em reunião com Vannucchi, ela ainda incentivou o governo a seguir a linha de abertura de seus arquivos e de constituir a Comissão de Verdade e Justiça.