Governo trouxe de volta a maldita inflação, diz Paulinho

"O governo produziu a desindustrialização no Brasil, que exportou empregos bons para outros países", disse Paulinho. Ele também citou que o Poder Executivo "destruiu" a Petrobras, com "roubalheira". "Há seis anos a Petrobrás valia R$ 510 bilhões e hoje vale R$ 179 bilhões".

Paulinho defendeu que os trabalhadores e o partido que comanda, o Solidariedade, apoiem "o futuro presidente do Brasil, Aécio Neves." O candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, em seguida, destacou que o Solidariedade é um aliado de primeira hora, que preferiu se distanciar do atual governo do PT e não aceitou "benesses" de estar próximo ao poder.