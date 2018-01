Governo tomará medida sobre vazamento, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse hoje que a secretaria estadual de Segurança Pública anunciará medidas que serão tomadas no caso de suposta espionagem envolvendo o titular da pasta, Antônio Ferreira Pinto. As imagens de um encontro entre o secretário e um jornalista do jornal Folha de S.Paulo, no Shopping Pátio Higienópolis, na capital paulista, foram vazadas no início da semana.