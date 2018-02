'Governo terá de trabalhar reforma política', diz Luiza A presidente do Magazine Luiza, Luiza Trajano, afirmou que qualquer governo que for eleito terá que trabalhar profundamente a reforma política. Ela acrescentou que isso será necessário para que se faça a reforma tributária. "Qualquer governo vai ter que trabalhar profundamente a reforma política", disse em entrevista coletiva antes de encontro com investidores promovido pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais (Apimec). Luiza acrescentou que sem essas mudanças "não vamos conseguir ter um grande salto".