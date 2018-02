Governo tenta localizar famílias com direito a bolsa

O cadastramento das famílias pobres é uma responsabilidade das prefeituras. O governo identificou 183 dos municípios com "vagas" no programa. Eles têm o número de beneficiários do Bolsa Família inferior à estimativa oficial mais recente de pobres em escala municipal, lançada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2006, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

O problema é mais grave no município de São Paulo, onde quase 40% dos potenciais beneficiários não recebem os pagamentos do programa. Na capital, o Ministério do Desenvolvimento Social espera localizar 125 mil das 800 mil famílias "invisíveis".

A meta do governo é alcançar todas as famílias com renda abaixo de R$ 140 por pessoa até 2013. Até o final do ano, o programa ganhará mais 320 mil famílias. Os números de pobres e as metas poderão ser revistas a partir de dados do Censo de 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.