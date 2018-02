Governo tenta impedir derrota na multa do FGTS No dia em que o Congresso fará sessão para apreciar os vetos presidenciais, o Palácio do Planalto enviou para a reunião de líderes da base na Câmara desta terça-feira, 17, sua "tropa de choque". A ideia do governo é tentar impedir uma derrota, principalmente no projeto vetado pela presidente Dilma Rousseff que acaba com a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em caso de demissão sem justa causa.