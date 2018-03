Governo tenta evitar que disputa por royalties contamine pré-sal

O governo não quer que a disputa entre os Estados por royalties do petróleo contamine a tramitação, no Senado, dos quatro projetos do marco regulatório do pré-sal. Após reunião, nesta terça-feira, 23, à noite, com lideranças do governo na Casa e o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a ideia é "focar na votação dos temas centrais dos quatro projetos".

Padilha reiterou que o governo avalia até a possibilidade de, se necessário, separar a questão dos royalties para uma apreciação posterior no Senado. "Como fazer isso não discutimos. O que falamos foi que devemos centrar fogo no que é central e, se for necessário, para evitar contaminação, afastar o tema dos royalties para só retomar a discussão após as eleições", disse.

Segundo Padilha, Lobão, que a partir de 1º de abril retoma sua cadeira no Senado, deverá ter um papel "ativo e protagonista" na tramitação dos projetos. O ministro Lobão vai se afastar do cargo para disputar novo mandato como senador pelo PMDB do Maranhão.