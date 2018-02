Governo tem votos para aprovar MP da Copa no Senado O plenário do Senado aprovou na noite de hoje a admissibilidade da Medida Provisória 527, que institui o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) para as obras da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. O placar dessa votação preliminar, que envolve apenas os pressupostos constitucionais da MP - 41 votos a favor e 15 contrários - mostra que o governo não terá dificuldade de aprovar o mérito da matéria. O debate em torno da MP deve se estender durante a noite, porque a oposição quer aprofundar a discussão sobre o tema.