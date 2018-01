Governo tem dificuldades para fechar orçamento O governo está com dificuldade de fechar a programação de gastos federais neste ano, admitiu nesta quarta-feira o líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira (PSDB-SP). Entre os fatores que estão contribuindo para o desequilíbrio do Orçamento de 2002 está a revisão da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 3,5% para 2,5% em 2002, que reduz as receitas, e a elevação do déficit da Previdência Social, de R$ 13 bilhões em 2001 para R$ 17 bilhões. Além disso, o Palácio do Planalto teme bancar um corte elevado nas emendas dos parlamentares em um ano de eleições presidenciais e no qual pretende ver aprovados vários projetos. ?As equipes dos ministérios da Fazenda e Planejamento estão trabalhando insistentemente para encontrar um número tecnicamente correto, mas isso ainda não está fechado?, afirmou Madeira. ?As despesas que não terão recursos liberados podem somar R$ 10 bilhões, R$ 11 bilhões, R$ 12 bilhões?, completou. Previsto para o início desta semana, o anúncio do cronograma anual de gastos deverá ocorrer entre amanhã e a próxima sexta-feira. Na segunda-feira, o secretário-geral da Presidência, ministro Arthur Virgílio, chegou a estimar em R$ 13 bilhões o valor do corte. Madeira ressaltou que a redução nos investimentos com verbas da União não será dirigida às emendas dos parlamentares. O decreto vai estabelecer o limite que cada ministério terá para gastar. ?Caberá a cada ministro definir onde aplicar o dinheiro e isso dependerá não apenas das prioridades do governo, mas também da pressão que cada ministro receber das bancadas estaduais e dos parlamentares?. Na opinião do líder do governo, não haverá uma rebelião do Congresso, pois os parlamentares estão mais preocupados com a liberação ainda no primeiro semestre dos recursos para suas emendas individuais, preservadas do corte. ?Vamos administrar as queixas porque o governo necessitará da sua base coesa e da oposição para votar matérias importantes?, afirmou o tucano. Ele citou a proposta de emenda constitucional que prorroga a CPMF de julho próximo para dezembro de 2003 e o projeto de lei que institui fundos de pensão para servidores públicos. ?Não queremos conflitos?, sublinhou. Problemas Segundo Madeira, o fechamento do decreto de programação de gastos depende de várias coisas em andamento no governo. Uma delas é o balanço das projeções de receitas decorrente do acordo entre a Receita Federal e os fundos de pensão, que tinham prazo até ontem para aderir ao novo regime de tributação que poderia render receitas extras de R$ 3,4 bilhões neste ano. A revisão da arrecadação com concessões e privatização, que deverá cair de R$ 6,5 bilhões para R$ 3 bilhões, também não estava concluída na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As novas projeções de arrecadação de tributos neste ano estão sendo refeitas com base na taxa de crescimento do PIB de 2,5%, portanto abaixo dos 3,5% considerados nos cálculos da lei orçamentária. Esse número também está sendo revisado no âmbito da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que se encontra no País para avaliar o acordo em andamento. Outros fatores que ajudaram no desequilíbrio do Orçamento são o menor índice de crescimento da massa salarial ? que ficará menor dos 8,44% embutidos nos cálculos iniciais de arrecadação da Previdência Social. Além disso, o rombo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) crescerá por conta do aumento do salário mínimo, de R$ 180 para R$ 200 a partir de abril próximo. Do lado das despesas, contribuiu para o rombo a existência de cerca de R$ 3 bilhões de ?restos a pagar?. Essas despesas do Orçamento de 2001 foram transferidas para este ano e, portanto, terão de ser cobertas com receitas de 2002, constituindo-se em mais um fator de pressão das despesas federais.