Governo tem de achar alternativa para reajuste, diz Força A Força Sindical se posicionou nesta quinta-feira sobre a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação aos reajustes aos servidores públicos. Em nota encaminhada à imprensa, o presidente da central sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, afirmou que os funcionários públicos não podem ser prejudicados e que o governo "precisa encontrar alternativas para conceder o reajuste". Na terça-feira (20), o TSE decidiu que os reajustes salariais de servidores com base em índices acima da inflação deveriam ter sido dados antes do dia 4 de abril de 2006 e que os que foram concedidos depois desta data estão em desacordo com a lei. A determinação tem o objetivo de evitar o uso eleitoral dos aumentos, mas ocorre no momento em que várias categorias do funcionalismo reivindicam reajustes e estão em greve. No dia 30 de maio, o governo editou a Medida Provisória 295 para a recomposição salarial que, segundo o Ministério do Planejamento, beneficiará 160 mil servidores. De acordo com a central, o funcionalismo "não pode ficar à mercê das mudanças nas regras eleitorais", que impedem a concessão de reajuste salarial no período de 180 dias antes das eleições até a posse dos eleitos. "A Força Sindical apóia a luta dos trabalhadores do setor público pela reposição das perdas salariais e pelo aumento real", disse Gonçalves, em nota, destacando que, há muitos anos, estes trabalhadores estão com salários defasados, "vítimas de políticas equivocadas". "A Força Sindical se coloca à disposição dos funcionários públicos, inclusive cedendo carros de som para realizar manifestações nas ruas pelo reajuste", finalizou o líder sindical.