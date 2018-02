Governo sonda Edson Santos para ocupar Igualdade Racial

O deputado federal Edson Santos (PT-RJ) foi sondado por auxiliares do presidente Lula para assumir a Secretaria da Integração Racial. No entanto, estão sendo avaliados outros nomes para ocupar a pasta. Ele não quis dar entrevista, mas pessoas próximas a ele confirmam que aceitaria a indicação. Veja também: Entenda a crise dos cartões corporativos Aliados comandarão a CPI dos cartões, avisa governo Briga por comando de CPI ameaça parar Senado Governo indica aliados para postos da CPI dos cartões PSDB diz que não vai investigar família de Lula Após denúncia, governo publica mudanças para cartões Matilde Ribeiro pediu demissão do cargo após reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, ter apontado a ex-ministra como líder no ranking dos ministros que mais gastaram nos dois últimos anos. (Leia a reportagem) Se virar ministro, Santos sai da disputa interna do PT do Rio para ser candidato a prefeito. Sergio Cabral e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentam viabilizar uma chapa PMDB-PT com um vice petista para Eduardo Paes.