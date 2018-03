Governo sofre revés em votação dos royalties

O objetivo da ação era tentar evitar que o plenário apreciasse o relatório do deputado e líder do PDT na Casa, André Figueiredo (CE), que destinava 50% da totalidade do Fundo Social do petróleo para a saúde e para a educação. Com 217 votos contrários e 165 favoráveis, porém, o requerimento saiu derrotado.

O principal impasse na votação, que teve início na tarde de hoje, é referente à destinação do Fundo Social. O governo quer que seja mantido o entendimento dos senadores que sejam aplicados nas áreas sociais apenas os rendimentos de 50% do fundo. Figueiredo, que contou na votação com o apoio de siglas da oposição, quer que seja aplicado 50% do total do fundo. Por voltas das 23h30, o plenário votava os destaques para tentar recuperar partes do texto do Senado.