Governo sofre nova derrota sobre benefícios de aposentados O governo sofreu hoje nova derrota na sessão da Câmara, que analisou a medida provisória que trata do reajuste dos benefícios dos aposentados (nº 291). Pela manhã, os deputados acrescentaram na medida provisória (nº 288), que aumentou o salário mínimo de R$ 300 para R$ 350, um dispositivo que reajusta as aposentadorias em 16,6%, derrotando o governo. À noite, na votação da MP 291, que concede um reajuste de 5% às aposentadorias, a oposição conseguiu derrubar parte do parecer do relator, Nilson Mourão (PT-AC). Ele havia considerado que as emendas feitas à MP não poderiam ser aceitas, mas foi derrotado com um placar de 242 votos contra 187, com 5 abstenções. Com isso, a oposição pode seguir em sua estratégia de votar uma emenda que concede às aposentadorias o reajuste de 16,6%, como foi aprovado pela manhã em outra MP. A rejeição total da MP não foi aventada pela oposição, porque o aumento de 5% já está em vigor e a derrubada da MP cessaria o pagamento do reajuste. A sessão da Câmara foi encerrada e a votação dessa emenda ficou para a próxima sessão, marcada para amanhã de manhã. Por seu turno, a alteração da MP do salário mínimo, votada pela manhã pela Câmara, ainda não está em vigor e precisa ainda ser votada pelo Senado e sancionada pelo Presidente da República.