Governo só volta a negociar se MST desocupar ministério

Ampliado às 13h05

BRASÍLIA - O Ministério do Desenvolvimento Agrário informou estar tomando providências jurídicas cabíveis para a reintegração de posse do prédio ocupado no início da manhã desta segunda-feira, 16, por manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O ministro Pepe Vargas, acrescenta, em nota, que espera contar com o bom senso do movimento no sentido de desocupar espontaneamente o prédio, para a continuidade das negociações já iniciadas com o governo.

A ocupação começou às 5h40 e cerca de 1,5 mil pessoas participam da ação, de acordo com cálculo da Polícia Militar. O grupo reivindica avanços na reforma agrária e assentamento de famílias. De acordo com a nota, as negociações em torno da pauta do movimento foram iniciadas na última quarta-feira, 11, com a participação do ministro Vargas e do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.

"Na reunião, ficou estabelecida uma agenda de negociações entre o governo federal e o MST, processo democrático que é incompatível com o comportamento iniciado na manhã desta segunda, quando membros do movimento passaram a ocupar o prédio do MDA na Esplanada dos Ministérios, inclusive bloqueando o acesso dos servidores dos três ministérios que integram o prédio aos seus locais de trabalho", afirma a nota.

Segundo a coordenação do movimento, não há previsão de término da ocupação. "Daqui só saímos quando o governo sinalizar o atendimento da nossa pauta. Diálogo e promessas nós já temos. Queremos ações concretas", disse José Ricardo Basílio da Silva, da coordenação nacional do MST, no fim desta manhã.