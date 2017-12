Governo sanciona Orçamento Geral da União de 2007 Foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a sanção do Orçamento Geral da União de 2007, que estima a receita para o exercício financeiro deste ano em R$ 1,57 trilhão, dos quais R$ 1,52 trilhão será destinado aos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Na quarta-feira, em entrevista à Agência Estado, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, informou que o governo já decidiu o valor do corte que fará para conter o excesso de despesas incluídas por emendas parlamentares e garantir recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O corte, no entanto, só será anunciado na próxima semana. O objetivo é dar tempo para que os ministros analisem a redução de gastos em suas respectivas pastas. O detalhamento sobre o valor que será liberado de cada verba prevista no Orçamento será feito por decreto. O governo sancionou também a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que altera a legislação sobre o Plano Plurianual para o período entre 2004 e 2007. A publicação da lei ocupa 306 páginas da edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Com informações da Agência Brasil