Governo 'saboreia discretamente' escândalo do DEM, diz 'Le Monde'

Uma reportagem da edição desta sexta-feira do jornal francês "Le Monde" afirma que o governo "saboreia discretamente" o escândalo envolvendo o Democratas no Distrito Federal.

Como outros artigos publicados na imprensa estrangeira, a reportagem destaca o "constrangimento da oposição" diante da divulgação dos vídeos.

Em meio às acusações, diz o "Le Monde", o governo "saboreia discretamente o escândalo" e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua viagem à Ucrânia e Alemanha, se mostrou "magnânimo" ao declarar que as fitas "não falam por si".

O artigo engrossa a cobertura do tema, que nesta sexta-feira ganhou mais visibilidade na imprensa estrangeira.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O britânico "The Times" ironiza a alegação do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, de que R$ 50 mil pagos a ele em dinheiro vivo eram para comprar panetones para famílias carentes.

O jornal afirma que a explicação "causou risada".

"Mesmo brasileiros endurecidos pela corrupção ficaram chocados pelo espetáculo de seus líderes gananciosos", disse o diário britânico.

Na Espanha, o "El País" destacou as filmagens que mostram o deputado estadual Leonardo Prudente colocando maços de dinheiro nas meias e, em outra ocasião, rezando junto com o colega Júnior Brunelli ao receber dinheiro do ex-secretário de Assuntos Constitucionais do DF, Durval Barbosa.

O jornal espanhol batizou a ocasião de "oração dos corruptos" e disse que as imagens se assemelham a "cenas de filme".

"Um dia alguém vai fazer um filme sobre o escândalo", escreveu o correspondente do jornal no Rio de Janeiro.

Ele diz que apesar de a opinião pública "estar acostumada aos escândalos de corrupção entre os políticos", pelas imagens explícitas reveladas no caso, "desta vez o filme é para maiores de 18 anos". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.