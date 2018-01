Governo Richa diz que recebeu déficit de R$ 4,5 bi

"Não é em hipótese alguma retaliação política em relação ao governo que nos antecedeu", afirmou Amaral. "O governador (Beto Richa) não está presente por entender que é puramente técnico e administrativo". Nesse total, estão recursos para obras inacabadas ou valores de aportes, que não teriam sido honrados, além dos impactos com reajuste de salários 180 dias antes da mudança de governo. Nesses itens foi observado mais de R$ 953 milhões de déficit.

O governo reclamou também que, no final do ano, havia uma dívida de R$ 102 milhões em água, luz e telefone. Os restos a pagar de vários órgãos somaram R$ 1,9 bilhão. As despesas sem empenho são de R$ 60 milhões, enquanto as dívidas trabalhistas chegam a R$ 1 bilhão e as do setor de habitação estão em R$ 450 milhões. Segundo o secretário da Casa Civil, as dívidas vêm das administrações Roberto Requião (PMDB) e Orlando Pessuti (PMDB), que estiveram à frente do governo nos últimos oito anos.

Outro lado

O ex-governador Orlando Pessuti, que administrou o Estado nos últimos nove meses de 2010, disse que ainda analisaria o relatório, mas de antemão destacou ter "a mais absoluta convicção de que não existe esse rombo". Em relação a aumentos concedidos a servidores em sua gestão, ele afirmou que tudo foi aprovado na Assembleia Legislativa, inclusive com apoio de deputados de oposição e da Comissão de Constituição e Justiça, que era presidida pelo atual chefe da Casa Civil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ex-secretário de Planejamento do governo Requião e atual líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ênio Verri (PT) disse que é preciso reconhecer que há algumas despesas empenhadas e realmente não pagas e outras, como as de energia, água e telefone, que nem empenhadas foram. Mas há outras, como as dívidas trabalhistas de R$ 1 bilhão que remontam ao "tempo do governador José Richa". "Há um processo em discussão, debates jurídicos e tem muito tempo pela frente".