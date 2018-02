Governo revisará Portal da Transparência Os chefes da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Jorge Armando Félix, informaram hoje que todo o sistema de divulgação no Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) do governo, mantido na internet pela Corregedoria-Geral da União (CGU), será revisto para evitar que seja revelado qualquer item relacionado à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou da família dele. "Informações que podem revelar quantas pessoas cuidam da segurança do presidente serão retiradas do portal", afirmou Félix, ao lado de Dilma. Ele acrescentou: "Tem que haver limites (na divulgação). Não pode haver prejuízo à segurança do presidente da República e dos seus familiares porque pode haver ações hostis. Por isso, estamos reavaliando as informações do portal." Segundo Félix, o fato de terem sido divulgados locais de compras e de funcionamento de escritórios de segurança da administração federal não exige mudanças desses endereços. O chefe do GSI da Presidência da República afirmou que os funcionários públicos federais que atuam nesse setor são substituídos, periodicamente, e que "o mais importante não são as pessoas, mas como é feito o trabalho delas".