Governo republica mensagem de Dilma sobre vetos O governo federal republicou nesta terça-feira a mensagem da presidente Dilma Rousseff, de 30 de novembro de 2012, com as razões dos vetos ao texto aprovado pelo Congresso Nacional sobre a nova distribuição dos royalties do petróleo. A republicação foi feita em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, para uma "retificação por erro material".