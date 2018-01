Governo rejeita proibição de celular pré-pago O governo rejeitou a sugestão do governador paulista, Geraldo Alckmin, de acabar com a venda dos celulares pré-pagos. A decisão foi adotada nesta terça-feira à noite, em reunião do presidente Fernando Henrique Cardoso com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro, no Palácio do Planalto. No fim da entrevista coletiva desta terça à noite, o presidente Fernando Henrique Cardoso chegara a dizer que a conveniência da proposta estava sendo examinada e que havia prós e contras. Mas o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e o presidente da Anatel, Renato Guerreiro, e outras autoridades do governo rejeitaram a proposta de Alckmin. Na reunião desta terça à noite, todos os participantes descartaram a medida, já que prejudicaria justamente os usuários de mais baixa renda, que são 19,5 milhões de pessoas no País, total equivalente a 68% do mercado de telefonia celular. O governo só admite adotar o bloqueio dos celulares em áreas de presídios, o que poderia ser feito até março.