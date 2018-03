Governo reduz previsão de gastos com subsídios pela metade, a R$ 7 bi

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou que o governo gastará R$ 7 bilhões este ano com subsídios. É uma redução pela metade do que estava previsto para 2011. O valor, no entanto, ainda é superior aos R$ 5 bilhões que foram desembolsados no ano passado.

Mantega disse que a redução dos subsídios do Tesouro ocorrerá por meio da elevação das taxas de juros cobradas nos programas de financiamento do BNDES. "Esta é uma medida importante. Com as taxas de juros do BNDES maiores, o Tesouro dará um subsídio menor", explicou.