Governo recorre contra proibição de propagandas A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu hoje contra as decisões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, que proibiram a veiculação de propagandas institucionais do governo nos meses que antecedem as eleições. O governo quer autorização para divulgar um prêmio para professores e os projetos Rondon e Brasil Sorridente e fazer campanhas contra queimadas e de esclarecimento sobre o uso dos serviços da Previdência Social. Ao proibir as publicidades, Marco Aurélio baseou-se num artigo da Lei das Eleições que veda aos agentes públicos condutas que possam comprometer a igualdade de oportunidades nas disputas eleitorais.