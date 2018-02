Governo quer votar reforma tributária mesmo sem acordo O líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana, informou hoje que a base aliada está decidida a votar o projeto de reforma tributária, que está parado na pauta de votações da Casa. Segundo Fontana, que participou da reunião de hoje do ministro da Fazenda, Guido Mantega, com líderes da base aliada na Câmara, o tema começará a ser discutido em plenário na próxima semana e pode ser votado em duas ou três semanas, mesmo que não seja fechado um acordo com a oposição. A ideia dos governistas, segundo o líder, é que a matéria seja apreciada antes do recesso parlamentar, que se inicia em 17 de julho.