Governo quer votar hoje regime especial de licitação O governo vai tentar votar hoje a proposta que permite um regime especial de licitação e contratação para as obras necessárias à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, da Copa do Mundo em 2014 e da Copa das Confederações em 2013. O denominado Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) vai permitir ao governo correr com as licitações para que haja tempo suficiente para a conclusão das obras.