Governo quer votar Código Florestal na próxima semana O líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou que o Código Florestal será votado na próxima terça-feira. Ele observou, no entanto, que o governo não concorda com a proposta de emenda feita pelo PMDB e apoiada pelos partidos aliados e de oposição. Pela proposta, o Código validará as plantações feitas até 22 de julho de 2008 em Áreas de Preservação Permanente (APPs). "O governo não concorda com a consolidação generalizada do desmatamento", disse Vaccarezza.