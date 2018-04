Governo quer votação de Código ainda este ano

"Se houver acordo entre a maioria dos líderes é possível votá-lo (o Código) antes do final do ano. É claro que estamos a poucos dias de votação (recesso), mas já que os líderes da Câmara acompanharam as tratativas, as negociações e os acordos no Senado, essa possibilidade existe. Estamos confiantes de que, se houver possibilidade, poderemos votar", disse Ideli, que participou hoje da reunião do grupo de coordenação política com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto.

Apesar do aparente otimismo, o governo prorrogou hoje, por meio de decreto a suspensão de multas a proprietários rurais que descumprem a atual lei ambiental por desmatamento. A prorrogação vai até 11 de abril.