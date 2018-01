Governo quer tirar polícias da Constituição O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, disse que na reunião que teve hoje com o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), para discutir propostas de combate à violência, apresentou os projetos de autoria do governo, que já tramitam no Congresso Nacional. Segundo o ministro, o governo tem interesse em desconstitucionalizar a questão da segurança no País, de forma que os Estados possam definir como querem organizar, por exemplo, suas polícias - se unidas ou separadas. Nunes Ferreira disse também que o governo é favorável à proibição da venda de armas, mas reconhece que o Congresso tem autonomia para decidir. O governo encaminhou projeto nesse sentido ao Congresso, que foi desfigurado pelos parlamentares. Na opinião do ministro, os Estados precisam investir mais em segurança pública porque são eles que combatem o crime no dia-a-dia. O governo federal, segundo Nunes Ferreira, tem contribuído, com o Plano Nacional de Segurança, que já repassou R$ 397 milhões para os Estados.