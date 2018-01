Governo quer terminar Ferrovia Transnordestina até 2013 A presidente Dilma Rousseff afirmou hoje que mais de 50% das obras da Ferrovia Transnordestina estão em execução e que a expectativa do governo é de que a via seja concluída até 2013. Na coluna "Conversa com a Presidenta", publicada todas as semanas em jornais cadastrados, Dilma destacou que a estrutura terá 1.728 quilômetros de extensão e ligará Eliseu Martins, no sudoeste do Piauí, com os portos de Suape (PE) e Pecém (CE).