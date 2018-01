Governo quer parcelar reajuste para servidores do Judiciário O governo quer parcelar o reajuste salarial para as carreiras de servidores do Poder Judiciário previsto no projeto aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A proposta prevê que as remunerações terão aumento entre 40% e 154%, e o custo anual do reajuste é estimado em R$ 4,6 bilhões. Os líderes da base governista já recolheram assinaturas para que o projeto, aprovado em caráter terminativo na CCJ, seja submetido ainda a discussão e votação no plenário da Casa. O líder do PL na Câmara, deputado Luciano Castro (RR), que participou da reunião dos líderes da base governista com o ministro Tarso Genro (Relações Institucionais), afirmou que o impacto do reajuste, neste ano, não pode passar dos R$ 600 milhões e que o restante do aumento seria pago em quatro anos. Segundo Luciano Castro, coube ao ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, conversar com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, sobre a capacidade de pagamento do governo. "Se conseguirmos parcelar em quatro ou cinco anos, é possível aprovar o projeto, desde que o impacto, neste ano, não ultrapasse os R$ 600 milhões", afirmou Luciano Castro. O líder do PT na Câmara, deputado Henrique Fontana (RS), afirmou que o reajuste vai causar um desequilíbrio muito grande entre os salários dos servidores dos Três Poderes, a favor daqueles do Judiciário. "O reajuste tem que ser dentro da razoabilidade", afirmou Fontana. O líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (SP), disse que é importante a participação da oposição no diálogo sobre o reajuste. O líder do PSDB, deputado Jutahy Júnior, defendeu a votação da proposta em plenário. "É necessário o aumento, mas temos de equacionar esse reajuste de acordo com as condições financeiras", afirmou Jutahy. Tarso Genro, que se reuniu hoje com o tucano Jutahy, também defendeu a importância de se discutir a matéria no plenário da Câmara. "Não se trata de nenhum preconceito contra o Poder Judiciário e nenhum desmerecimento aos seus ministros e funcionários, mas de tudo aquilo que tem conseqüência financeira temos de tratar dentro de uma visão orçamentária equilibrada", declarou o ministro.