Governo quer ouvir Senado antes de negociar Fundo O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), informou hoje que o governo quer ouvir a opinião do Senado sobre a proposta de regulamentação do Fundo de Previdência do Servidor Público antes de fechar as negociações na Câmara, onde o projeto tramita.