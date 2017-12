Governo quer municípios em obras de saneamento do PAC Um mês após enviar ao Congresso Nacional as medidas previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo ainda discute como colocar em prática essas ações. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que está sendo feito um levantamento da existência de projetos que habilitem os municípios a realizarem as obras previstas no programa. Segundo Mantega, o governo federal vai estimular as prefeituras a apresentarem projetos de saneamento que possam ser executados pelos próprios municípios. A participação das prefeituras nesse processo é essencial. Sem a elaboração de projetos, a União não poderá liberar os recursos previstos, e os investimentos na área podem continuar parados. "Há a necessidade de se estimular uma atividade que estava meio apagada nos municípios", avaliou Mantega. "Eles perderam a capacidade de fazer projetos", disse. O PAC tem por objetivo destravar a economia e garantir a meta de crescimento de 5% com investimentos previstos em infra-estrutura até 2010. Na tarde desta quarta-feira, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve reunido com ministros e técnicos para analisar projetos de habitação e saneamento. Desde a semana passada, Lula realiza reuniões setoriais sobre projetos e MPs previstos no PAC.