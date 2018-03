Governo quer marco da internet em resposta à espionagem A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, disse nesta segunda-feira, 08, que o Palácio do Planalto considera "muito grave" a informação de que telefonemas e transmissões de dados de empresas e pessoas brasileiras tenham sido alvo de espionagem por parte do governo dos Estados Unidos. De acordo com Ideli, como resposta à suposta rede de espionagem, o governo vai pedir a votação do marco civil da internet ainda nesta semana na Câmara dos Deputados.