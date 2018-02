Governo quer levar debate sobre royalties para Senado O Planalto tentará transferir da Câmara para o Senado o debate sobre a distribuição de royalties do petróleo. Atualmente, a Câmara avalia um projeto que inclui o sistema de partilha, o fundo social e os royalties. Já no Senado tramita outra proposta sobre os royalties. A ideia do governo é que, levando a discussão sobre esse ponto polêmico do marco do setor para o Senado, os deputados possam avançar na questão da partilha e do fundo.