Governo quer Fundo Social do pré-sal já no ano eleitoral A exploração de petróleo da camada pré-sal ainda vai levar anos para entrar em fase de produção, mas o Fundo Social - aquele que financiará projetos na área social com o dinheiro do petróleo - poderá render dividendos políticos já no ano eleitoral de 2010. Se tudo correr conforme os planos do governo, os projetos de lei que regulam a exploração do pré-sal estarão aprovados ainda este ano. Assim, será possível fazer o primeiro leilão, já sob o regime de partilha, ainda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.