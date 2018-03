Governo quer aprovar projetos do pré-sal no 1ºsemestre O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que o governo pretende aprovar, ainda no primeiro semestre deste ano, no Congresso Nacional, os projetos que definem o marco regulatório do pré-sal. Por enquanto, apenas um dos quatro projetos, o que trata da criação da Petro-Sal (estatal que vai administrar as reservas) foi totalmente aprovado na Câmara e já está no Senado.