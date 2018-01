Governo publica MP e decreto do Brasil sem Miséria A presidente Dilma Rousseff publicou nesta quarta-feira Medida Provisória e decreto para permitir a ampliação do atendimento do Plano Brasil sem Miséria, anunciada na terça-feira em solenidade no Palácio do Planalto. As medidas garantem um complemento em dinheiro para 2,5 milhões de pessoas com renda per capita inferior a R$ 70, patamar para enquadramento na faixa de extrema pobreza.