Governo prorroga sindicância sobre assinatura de Padilha O Palácio do Planalto prorrogou por mais 30 dias a sindicância aberta para apurar o uso da assinatura do agora ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para favorecer um instituto fantasma no Ministério do Turismo, quando ele era ministro das Relações Institucionais. O Diário Oficial da União publicou hoje a prorrogação da investigação, iniciada no dia 10 de dezembro do ano passado. A portaria é assinada pelo sucessor de Padilha, o ministro Luiz Sérgio.