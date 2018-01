Governo prorroga permanência da Força Nacional no MS O Ministério da Justiça autorizou a permanência de homens da Força Nacional de Segurança Pública no Mato Grosso do Sul , por mais 90 dias. Eles vão dar apoio ao trabalho da Polícia Federal (PF) em terras indígenas no estado. Assinada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, a portaria que autoriza a prorrogação está na edição desta segunda-feira,27, do Diário Oficial da União.