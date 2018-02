Governo propõe aumento maior a professores

O governo também atendeu a uma outra reivindicação da categoria e concordou em antecipar o aumento que começaria a valer no mês de julho de 2013, de 2014 e de 2015 para o mês de março desses anos. Integrantes de sindicatos informaram que o impacto no Orçamento com os novos porcentuais será de R$ 4,2 bilhões. Antes de ceder às reivindicações, o impacto estimado seria de R$ 3,9 bilhões.

Os professores deverão dar uma reposta se aceitam ou não a contraproposta do governo até a próxima segunda-feira. A reunião entre governo e professores continua no Ministério do Planejamento.