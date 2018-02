Governo promete pagar servidores da UERJ até quarta A Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia afirmou nesta segunda-feira que o pagamento aos servidores da UERJ será feito até esta quarta-feira (13). A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) suspendeu o pagamento de salários a professores substitutos e visitantes. O motivo alegado pela reitoria foi o bloqueio do recursos repassados pelo governo estadual à instituição. O governador Sergio Cabral determinou a suspensão de todos os pagamentos do Estado - à exceção dos salários dos servidores - depois que o Congresso Nacional derrubou o veto da presidente Dilma Rousseff à lei que redistribui os royalties do petróleo, na semana passada.