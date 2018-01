Governo promete apressar processos contra cartéis O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, quer pressa no julgamento de processos contra a formação de cartel pelos postos de gasolina em diversos Estados para puni-los. Segundo o ministro, já há indícios fortes de que houve crime de formação de cartel em Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte e Recife e um ?estranho procedimento? no caso de Brasília, onde 60% dos postos pertencem a apenas três proprietários e os preços são muito parecidos. ?Estamos investigando para provar que há combinação de preços, com abuso de poder econômico e tramas em vários postos, que estão impedindo que os preços caiam como era esperado pelo governo?, desabafou o ministro. Para aumentar e facilitar a fiscalização, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai criar um grupo de trabalho para articular ações conjuntas com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), com os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia. O governo agiria administrativamente, por intermédio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), aplicando multas sobre os postos e cancelando registros dos postos que fizerem cartel, e o Ministério Público apresentaria ação penal, pedindo a prisão de quem estiver cometendo o crime. O secretário de Direito Econômico, Paulo de Tarso Ribeiro, que encaminha os processos ao CADE, informou que existem 120 processos já abertos em todo o País averiguando a formação de cartel. Ele citou como exemplo grave, a investigação de Florianópolis, onde o Ministério Público obteve autorização da Justiça e foram gravadas conversas entre donos de postos nas quais havia até ameaças de morte para quem não concordasse em praticar os preços combinados. ?A partir disso, esperamos que haja uma condenação forte pela Justiça?, declarou ele, que reconhece que todo o processo de averiguação é lento. ?Não há justiça em tempo real, mas a população está cobrando e nós estamos tomando as medidas necessárias.? Paulo de Tarso garantiu que não vai admitir que a renúncia fiscal de 25% feita pelo governo para reduzir o preço dos combustíveis não beneficie a população. ?O que não é justo é que o governo federal faça uma renúncia fiscal e que ela não seja recebida pelos consumidores, mas sim pelos donos de postos e revendedoras. Isso nós não vamos aceitar.? Aloysio Nunes avisou que o governo está atento à formação do que chamou de ?bolsões de maquinação?. ?Com a estreita colaboração entre o Ministério Público e da ANP, e mediante pressão forte do governo em cima de quem estiver fraudando a lei, vamos conseguir reduzir os preços dos combustíveis?, desabafou o ministro.