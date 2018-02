Governo prepara projeto para venda de bens apreendidos O governo elabora um projeto de lei para facilitar a venda ou o uso, por parte dos órgãos públicos, de bens apreendidos em fiscalizações. A informação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que participou hoje, na vice-presidência da República, de reunião com um grupo de ministros que discutem o Plano Nacional de Fronteiras. O maior problema, segundo Cardozo, são os pátios lotados da Polícia Rodoviária Federal com veículos apreendidos. Ele disse que o projeto pode prever, entre outros pontos, que o valor dos bens vendidos em leilões seja depositado em juízo, para aguardar o julgamento dos casos na Justiça.