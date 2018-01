Governo prepara plano de desenvolvimento rural O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS), do Ministério do Desenvolvimento Agrário, instalou a Câmara Técnica de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A Câmara funcionará como órgão auxiliar da Secretaria do CNDRS, e será responsável pelo apoio técnico e gerencial necessários ao desenvolvimento da agricultura familiar. A instalação da Câmara faz parte de uma série de iniciativas do CNDRS, voltada para a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Rural (PNDS), que abrange 30% da população, 80% dos municípios e 95% do território nacional. O plano será elaborado em conjunto pelas Câmaras Técnicas Permanentes do CNDRS, estudiosos de universidades, bancos de desenvolvimento, Ipea (Instituto de Política Econômica Aplicada) e Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural. O documento terá três versões e deverá ser concluído nos próximos 10 meses. A versão final será submetida, em novembro, à I Conferência Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, em Brasília. Segundo o secretário de Agricultura Familiar e coordenador da Câmara Técnica de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Gilson Bittencourt, a Câmara Técnica, que reúne entidades integrantes do Conselho Nacional, trabalhará diretamente com o agricultor rural. "A nossa Câmara deverá discutir a capacitação de agricultores, assistência técnica, crédito rural e pesquisa. É um espaço de elaboração, definição e representação da sociedade nesse debate", disse Bittencourt, ao participar do ato de instalação da Câmara, na capital federal. Um esboço do Plano Nacional será lançado em meados de abril para ser debatido durante os dois meses seguintes pelos Conselhos Estaduais, de maneira que se tenha em junho uma versão inicial do documento para a Conferência. "A proposta desta conferência é incentivar o debate da questão da agricultura familiar. Dependendo da necessidade, ela poderá ser anual", informou Bittencourt. As propostas da versão final do plano serão apresentadas ao novo presidente da República um mês antes da posse. Em março, uma comissão organizadora vai inaugurar uma rede de comunicação, usando principalmente a Internet, para debater o desenvolvimento do Brasil rural.