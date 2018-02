Governo prepara cerimônia para liberar 86 mil hectares

Serão 62,5 mil hectares para 806 famílias amazonenses, a partir da ampliação da reserva legal do Projeto de Assentamento Acari, nas cidades de Borba, Novo Aripuanã e Apuí. Outros 23,5 mil hectares serão para 209 famílias do Pará, com a criação do Projeto de Assentamento Agroextrativista Montanha Mangabal, em Itaituba, e o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Castanheira II, em Senador José Porfírio (PA).

O MDA e o Ministério do Meio Ambiente também formalizarão o repasse de 3 milhões de hectares para a criação de áreas de preservação ambiental. Serão 2,6 milhões de hectares no Amazonas, 411 mil hectares no Pará e 12 mil hectares em Rondônia. Outros 155 mil hectares serão repassados ao Governo do Acre para a criação de uma floresta estadual.