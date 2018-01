Governo precisa definir qual é a proposta, diz Abert O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Daniel Slaviero, considerou positivo o primeiro pronunciamento do ministro Ricardo Berzoini sobre regulação da mídia, pela ênfase que deu à liberdade de expressão e à disposição para dialogar com a sociedade. Mas disse que o governo precisa definir qual proposta quer discutir: "Ninguém sabe o que o governo quer dizer com regulação econômica da mídia".