Governo precisa alinhar discurso sobre Amazônia, diz Múcio

O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro (PTB), classificou nesta segunda-feira, 5, como "informações desencontradas" as declarações do presidente Lula e da ministra do Meio Ambiente Marina Silva em relação ao efeito da pecuária no desmatamento - o presidente isentando os pecuaristas e a ministra responsabilizando-os. "Vamos afinar o discurso", afirmou ele em visita ao camarote do seu partido, na Rua do Amaro, no foco do carnaval olindense, onde passou cerca de duas horas. "Só vim prestigiar a casa, representando Armando Monteiro Neto (deputado federal e presidente da Confederação Nacional da Indústria-CNI) que teve um problema de saúde e não pôde vir", explicou. Nesta terça-feira, 6, o ministro estará em Brasília com a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, para a reabertura do Congresso. Mesmo sem ser fã de carnaval, o ministro posou para foto ao lado do Homem Aranha, personagem do folião Jall de Oliveira, 35 anos, que, para alegria das crianças, subiu em postes e varandas pela Cidade Alta, durante toda a festa.