Governo pode estar pagando para ver, diz presidente do TSE "Quem sabe ele está pagando para ver. Vamos aguardar", reagiu hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Marco Aurélio Mello, ao ser perguntado sobre a decisão do governo de conceder reajuste salarial a servidores públicos fora do prazo estipulado pela Lei Eleitoral. O ministro entende que deveria ser respeitado o artigo da lei que fixa em 180 dias antes das eleições o limite para esse tipo de benefício. Ele voltou a contestar a oportunidade da decisão do governo federal de conceder os aumentos em pleno ano de eleições e à revelia da legislação eleitoral. Marcos Aurélio disse que não se sente desafiado pela decisão do governo de conceder os reajustes por meio de medidas provisórias. Ele disse esperar que o Ministério Público Eleitoral, ao qual chamou de "fiscal da lei", venha a contestar a decisão do governo. Ele já havia previsto que nenhum partido político iria recorrer contra a decisão do presidente Lula para não ficar mal diante de eleitores beneficiados pela medida. O governo federal anunciou na quinta-feira o pacote de medidas provisórias que beneficiarão 1.705.021 servidores públicos federais e 34 mil do Distrito Federal, com reajustes que variam de 5% a 52%. Ao todo, as sete medidas provisórias custarão aos cofres públicos R$ 10,8 bilhões a mais por ano, extrapolando em R$ 1,6 bilhão os valores reservados no Orçamento de 2006. A sugestão do presidente do TSE encontra eco na oposição. Temerosos de questionar o aumento no TSE, a chapa PSDB/PFL, que apóia a candidatura de Geraldo Alckmin ao Planalto, também decidiu pressionar o Ministério Público Eleitoral a tomar a iniciativa. Pefelistas e tucanos entendem que uma ação de investigação judicial por abuso de poder político contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia culminar com a impugnação da candidatura dele. A medida não questionaria os aumentos, mas a decisão do presidente de concedê-los em época eleitoral.MP