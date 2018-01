Governo pode aumentar CPMF para compensar IR Os que consideram alta a alíquota de 0,38% da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF) podem ter uma surpresa a partir de março. Para reduzir a perda de receita com a correção a partir de janeiro em 17,5% da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), os partidos que apóiam o governo estudam até fazer a compensação da diferença com o aumento da CPMF. Desde a criação do imposto do cheque, em 1993, a alíquota mais alta de todas é a atual, de 0,38%. Quando surgiu, era de 0,2%. Quase dobrou. A possibilidade de aumento na CPMF foi defendida ontem pelo presidente nacional do PSDB, deputado José Aníbal (SP), logo depois de uma reunião dos três presidentes dos maiores partidos aliados com o presidente Fernando Henriqeu Cardoso, no Palácio da Alvorada. Aníbal disse que o dinheiro para cobrir o rombo tem de vir de algum lugar e, rapidamente. Portanto, não poderia ter origem em imposto novo, porque a legislação só permite a cobrança um ano depois de sua aprovação. No caso da contribuição, ela pode ser cobrada três meses depois de aprovada pelo Congresso. Como a CPMF acaba em junho, sua prorrogação terá de ser aprovada até março. De acordo com os presidentes dos partidos que participaram da reunião ? senador Jorge Bornhausen (SC), do PFL, deputado Michel Temer (SP), do PMDB, e José Aníbal, além do vice-líder do governo Ricardo Barros (PPB-PR) -, a diferença de R$ 1,8 bilhão de perda de receita que o governo terá anualmente com a correção da tabela do IRPF tem de ser compensada de alguma forma. E essa compensação será feita por intermédio de uma contribuição, garantiram todos eles Foi decidido ainda na reunião do presidente Fernando Henrique com os dirigentes dos partidos, que não haverá mais o aumento da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas prestadoras de serviços, conforme estabelece a medida provisória que corrigiu a tabela do IRPF.?Todos os partidos têm posição contrária à cobrança desse imposto?, afirmou Aníbal. Segundo ele, a CSLL que a equipe econômica introduziu de surpresa na MP do IR renderá apenas R$ 180 milhões - um décimo dos R$ 1,8 bilhão necessários. Geraria um desgaste à toa, disse Aníbal. Também foi acertado que a alíquota do Imposto de Renda de 27,5%, que deveria ser extinta em 31 de dezembro deste ano, acabará mesmo naquela data. Na medida provisória que o governo editou para fazer a correção do IRPF, o texto deixou dúvidas quanto à prorrogação dessa alíquota, cobrada desde 1997 para melhorar as contas do governo logo depois da crise da Ásia. Mas o presidente do PFL, Jorge Bornhausen, afirmou que existe apenas a certeza de que a data do fim da alíquota de 27,5% é em dezembro deste ano e não a de que o porcentual não será prorrogado por mais um período. A equipe econômica defende a manutenção dessa faixa. Até já tentou criar mais duas, de 30% e 35%, mas esbarrou na resistência do Congresso. O senador Paulo Hartung (PSB-ES), autor do projeto que corrigiu o IRPF, disse que a proposta de aumento da CPMF é absurda. ?No momento em que o País discute como acabar com a cumulatividade na cadeia produtiva, isso soa muito ruim?. Ele lembrou que o Congresso debate hoje como acabar com a cumulatividade, que tanto prejudica a produção industrial. ?Quando mais aumentar a CPMF, pior para o sistema produtivo nacional?. Para ele, é mais um ?´péssimo remendo?. Disse ter a certeza de que o Congresso não o aprovará.