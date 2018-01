Governo pede mais análise da PEC do Orçamento Impositivo O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), disse nesta terça-feira que o Palácio do Planalto quer mais tempo para a análise da PEC do Orçamento Impositivo, que obriga o governo federal a pagar emendas individuais de deputados e senadores até o limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) da União. Fontana se reuniu pela manhã com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, e líderes da Câmara para tratar da pauta de votação nos próximos dias.